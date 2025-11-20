İzmir’de kıskançlık kurşunu yeğene isabet etti!

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde ayrıldığı eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü arkadaşına tüfekle ateş açan Hasan Aktuğ, yanlışlıkla yeğenini vurdu. Hastaneye kaldırılan Ahmet Aktuğ hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Demircili Mahallesi'nde karşılaşan Ahmet Aktuğ (33) ile amcasının arkadaşı Mehmet K. (34) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü sırada olay yerine gelen amca Hasan Aktuğ (55), ayrıldığı eşiyle gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü yakın arkadaşı Mehmet K.'ye yanında getirdiği tüfekle ateş açtı.

GÖZALTINA ALINDILAR

AMCASININ açtığı ateş sonucu kurşunların hedefi olan Ahmet Aktuğ, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Aktuğ, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerine kısa sürede gelen Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, amca Hasan Aktuğ ve arkadaşı Mehmet K'yi gözaltına aldı.