İzmir’deki cezaevi firarisi tavuk kümesinde yakalandı

Karabağlar Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında F.D. (31) isimli firariyi yakalamak için harekete geçti. Şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada F.D.'nin evin bahçesindeki tavuk kümesine saklandığını belirledi.

Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan F.D.'nin "nitelikli cinsel saldırı" suçundan toplam 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.D., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.