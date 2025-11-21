İzmir’de ’satış’ kervanına Foça da eklendi!

İzmir'de saplandıkları borç batağından kurtulmak için mülkiyetindeki taşınmazları bir bir elden çıkaran belediyeler kervanına CHP'li Foça Belediyesi de eklendi. Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın talimatı ile mülkiyeti belediyeye ait 25 konut satışa çıkarıldı.

PARA BORÇLARA GİDECEK

Satışların belirlenen muhammen bedeller üzerinden gerçekleşmesi halinde belediyenin kasasına 118 milyon liralık kaynak aktarılacak. Belediye satıştan elde ettiği gelirle işçi ve esnafa olan borçlarının bir kısmını kapatacak.

İHALE 18 ARALIK'TA

Yeni Foça Mahallesinde yer alan konutların satışı 18 Aralık tarihinde belediye encümen toplantı salonunda yapılacak.