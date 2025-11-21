İzmir’de turistleri taşıyan minibüs devrildi: 4 yaralı

İZMİR'İN Menderes ilçesinde turistleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinden Alman turistleri İzmir'deki Adnan Menderes Havalimanı'na götürmek için yola çıkan G.Ç. (53) yönetimindeki minibüs, Menderes-Gümüldür kara yolunda devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bazı turistler, ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı. Kazada yaralanan 4 turist, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.