Tugay: Buca Metrosu Fuar İzmir’e uzanacak

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Menderes Kısıkköy Mobilya Şehri'ni ziyaret etti. Sanayici ve iş insanları ile buluşan Başkan Tugay, devam eden yatırımlar hakkında bilgi verdi. Buca Metrosu'nu Fuar İzmir'e uzatma kararı aldıklarını söyleyen Tugay, Fuar İzmir'in önünde bulunan boş alanda iki otel ve bir kongre merkezi yapmayı planladıklarını da belirtti.

22 KİLOMETRELİK HAT

TUGAY, "Yapımı devam eden Buca Metrosu'nu Fuar İzmir'e uzatma kararı aldık. Üçyol'a bağlantısı olan diğer ayağını da Körfez'in altından Karşıyaka'ya geçirmekle ilgili öneri hazırladık. Henüz bakanlık onaylamadı. Eğer onaylanırsa muhtemelen İzmir'in toplu ulaşımında en fark yaratacak hatlardan birini oluşturacağız. Mavişehir'den Bostanlı'ya, Bostanlı'dan Konak'a, Konak'tan Üçyol'a, Üçyol'dan Buca'ya ve oradan Gaziemir'e uzanan bir metro hattımız olacak. Toplamda 22 kilometrelik bir hattan bahsediyoruz. Bu da aynı zamanda fuar alanına erişimi kolaylaştıracak çalışmalardan biri olacak" dedi. Fuar İzmir'in önünde bulunan alanda iki otel ve bir kongre merkezi yapmayı planladıklarını da açıklayan Tugay, "Projemizi hazırladık. Fuarın daha aktif olmasının yollarından biri de kongre merkezi ve otel ile birlikte hizmet vermesi. Yani bizim için İzmir'in kalkınmasında fuar alanı çok önemli. Sektörün buradan faydalanması için herkesin desteklemesi gerekiyor. Mobilyada muhteşem bir potansiyel var. Sadece markalaşma, pazarlama konusunda sorunlar var. Bunları hepimizin çalışması lazım" dedi.

"6 AYDA 22 DEFA RAPOR ALAN İŞÇİLER VAR"

BAŞKAN Cemil Tugay, belediyedeki personel politikaları, işten çıkarmalar ve "havuzda bekletme" uygulamalarına ilişkin tartışmalar hakkında da konuştu. Tugay, bazı personelin 6 ayda 22 kez rapor aldığını belirterek bu kişilerin iyi niyetli olmadığını ve onlarla çalışmak istemediğini söyledi. Belediyenin mali yapısına dikkat çeken Tugay, kimseyi durduk yere işten çıkarmadıklarının altını çizdi. Bilançolara bakıldığında gelir ve gider arasında uyumsuzluk olduğunu söyleyen Tugay, "En büyük giderimiz personel gideri. Normalde azaltma yapmamız lazım, bunun için çaba içindeyiz ama bu kolay değil. İnsanlar özellikle geçen dönem işe alınmışlar ve bundan sonra artık kendi düzenlerini ona göre kurmuşlar. Durup dururken, sebepsiz yere kimseyi işten çıkartıyor ya da havuza gönderiyor değiliz" şeklinde konuştu.