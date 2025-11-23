İzmir Buca’da çöp isyanı: Şehrin içinde böyle rezillik olmaz

İzmir Buca ilçesindeki Mustafa Kemal Mahallesi sakinleri, Buca Belediyesi'ne ait Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'nde depolanan çöpler nedeniyle belediyeye tepki gösterdi. Artan çöp kokusu ve sineklerin kendilerini mağdur ettiğini belirten mahalleli, eylem yaptı. Mahallede yaşayanlar, 'İnsana saygı, çevreye saygı', 'Temiz yaşam herkesin hakkı', 'İnsana saygı, çevreye saygı' ve 'Yetkililere sesleniyoruz; çöp sağlık tehdididir. Temiz çevre, temiz belediye' yazılı döviz ve pankartlar açarak şantiye önünde bir araya geldi.

'ÇÖP DAĞLARI OLUŞTU'

Buca AK Parti Belediye Meclis Üyesi Veli Balyemez, "Bu konuyla ilgili daha önceki meclislerimizde kentin ciddi şekilde bu çöp dağlarından dolayı etkilendiğini, artık mahalleyi farelerin bastığını, sineklerin ciddi şekilde insanları rahatsız ettiğini, çocukları enfekte ettiklerini, Buca'da hastalıkların arttığını anlattık. Şu an artık halk, evlerinde kokudan duramıyor. Bu zihniyetin bir an önceye değişmesi gerekiyor. İzmir'de inanıyorum ki AK Parti ile birlikte herkes belediyeciliğin ne olacağını öğrenmiş olacak. 2 ay öncesi kentin her yerinde çöp dağları oluştu. İnsanlar zaten bundan şikayetçiydi. Büyük bir hizmetsizlik var" dedi. Zaman zaman biriken çöplerin transfer edilemediği için ateşe verildiğini iddia eden Balyemez, "Ateşe verdikleri için alevler, çam ormanına sıçradı. İnsanlar, ormanlarımız zarar gördü. Kentin, insan, hayvan sağlığı tehdit altında. Üzüm kokan kentin sokaklarını leş kokar hale getirmişler" diye konuştu.