İzmir’de feci kazada Rüzgar yaşam savaşını kaybetti

İZMİR'İN Torbalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 13 yaşındaki Rüzgar Süleyman Yılmaz kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti. 60 Evler Sitesi önünde park halindeki TIR'a çarpan Baran Hikmet Yılmaz yönetimindeki otomobilde bulunan Rüzgar Süleyman Yılmaz ile Baran Hikmet Yılmaz yaralanmış, küçük Rüzgar'ın durumunun ağır olduğu bildirilmişti. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Yılmaz'ın doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Önceki gece saatlerinde yaşam mücadelesini kaybeden Rüzgar'ın, Torbalı Belediyesi'nde görev yapan zabıta memuru Cem Yılmaz'ın oğlu olduğu belirtildi.