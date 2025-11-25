Karabulut’tan İnciraltı çağrısı: Planlama gecikiyor

İzmir'in yıllardır çözülemeyen en büyük kent planlama sorunlarından biri olan İnciraltı, yeniden gündemin merkezine oturdu. İnciraltı Gelişim Derneği Başkanı Tayfun Karabulut, sağlık turizminden EXPO yatırımlarına kadar pek çok fırsatın kaçırıldığını vurgulayarak acil adım çağrısı yaptı. Karabulut, "İzmir iki kez İnciraltı'yla birlikte EXPO adayı olmuş dünyaya kalbini açmış bir şehir olmasına rağmen; şehrin en kıymetli mücevherlerinden İnciraltı'nın 34 yıldır planlanamaması nedeniyle büyük bir kayıp yaşıyor. Şehrin 12 yıldır kaybı en az 15 milyar dolara ulaştı" dedi.