Öğrencilerinden Elvan öğretmene moral sürprizi!

İzmir'de 13 yıl önce meme, 3 yıl önce de rahim kanseri tedavisi görüp, atlatan beden eğitimi öğretmeni Elvan Yıldırır (52), yeni eğitim öğretim yılına akciğer kanseri nedeniyle başlayamadı. Öğrencileri, Yıldırır'ı yalnız bırakmayıp, ona moral vermek için duygularını dile getiren mektuplar kaleme aldı. Ardından da 150 öğrenci, bu mektupları bir sunum dosyası haline getirerek öğretmenlerine hediye olarak verdi. Mektuplarında öğrenciler, 'Beden eğitimi derslerinde oynadığımız oyunları ve bizim takımda olmanız için uğraştığımız günleri çok özlüyoruz', 'Sizi çok özledik, kavuşacağımız günü bekliyoruz' gibi sözlerle öğretmenlerine moral vermeye çalıştı.

'KALBİME DOKUNDU'

Mektupları okuduğunda hem çok duygulandığını hem de çok mutlu olduğunu belirten Elvan Yıldırır, "Eylül ayının başında akciğer kanseri teşhisi konuldu. Bu nedenle çok sevdiğim okulumda yeni döneme hastalığımdan dolayı başlayamadım. Öğrencilerimden yıllarca çok sürprizlerle karşılaştım ama bu benim kalbime dokundu. Mesleğime olan aşkımı daha da güçlendirdi. Bu hastalığı da bir an önce atlatıp, mesleğime kavuşmak istiyorum" diye konuştu.

GÖRME ENGELLİ ÇİFT GENÇLERİ YETİŞTİRİYOR

İzmir'de görev yapan görme engelli öğretmenler Emel (42) ile Selim Gölge (42) çifti, öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Kentteki farklı okullarda çalışan görme engelli Selim Gölge (42) ile görme engelli eşi Emel Gölge (42), 15 yıldır öğretmenlik yapıyor. Farklı okullarda sosyal bilgiler öğretmeni olarak çalışan Selim Gölge ile Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Emel Gölge, öğrencileriyle bire bir iletişim kurarak derslerini yürütüyor.

EĞİTİM GÖRDÜĞÜ OKULDA ŞİMDİ EĞİTİM VERİYOR

24 Kasım Öğretmenler Günü, geleceğin mimarı eğitimcilere haklarını teslim etmenin önemini bir kez daha hatırlatıyor. Başak Köse, 25 yıl önce okuduğu okulda şimdi bu okulda öğretmenlik yapıyor. Köse, "O dönemde öğretmenimi çok seviyordum. Büyüdüğüm zaman onunla geçirdiğimiz vakitler hep aklıma geliyordu. Bunlar katlanarak eklendi ve bir gün baktım ki buradayım. Bazı kişiler inanamıyor, 'Aynı okulda mısın?' diye soruyorlar" dedi.

ÖĞRETMENLERİYLE MESLEKTAŞ OLDU

Şeyma Yuka Köken, okuduğu kolejden mezun olduktan sonra kazandığı edebiyat bölümünü 2022 yılında tamamladı. Daha önceki öğretmenlerine özenerek edebiyat öğretmeni olan Köken, mezuniyetin ardından birkaç yıl farklı yerlerde görev yaptı. 2025- 2026 eğitim öğretim yılı başından itibaren ise mezun olduğu lisede öğretmenliğe başlayan Köken, eski öğretmenleriyle meslektaş oldu.