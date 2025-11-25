SMA’lı Abbas Dubai yolcusu

İzmir'de 12 günlükken topuğundan alınan kanla Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1 tanısı konulan 18 aylık Abbas Miran İbiş'in tedavisi için açılan bağış kampanyası tamamlandı. Baba Nureddin İbiş (22) "En kısa sürede Dubai yolcusuyuz" dedi. İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan ve ayakkabı tasarımcılığı yapan Nureddin İbiş ile Sultane İbiş (20) çiftinin bebeği Abbas Miran 23 Mayıs 2024'te dünyaya geldi. 12 günlükken SMA Tip 1 tanısı konulan bebek için 17 Eylül 2024'te valilik onaylı bağış kampanyası başlatıldı. Bu süreçte paranın toplanması için büyük mücadele veren İbiş ailesi, her gün yayınlar yaptı. İbiş çiftinin oğullarının tedavisi için başlattıkları kampanya gönüllülerin de desteğiyle tamamlandı. 'Yolcudur Abbas Bağlasan Durmaz' yazılı pasta hazırlatan Abbas Miran'ın bağışçıları, tüm hayırseverlerin katılımıyla Bornova'da balon uçurdu.