Foça’da 118 milyonluk satış

İZMİR Foça Belediyesi, biriken prim borçlarını gerekçe göstererek Yenifoça Mahallesi'ndeki 25 konutu satışa çıkardı. Açık artırma usulüyle yapılacak ihalelerden belediye kasasına yaklaşık 118 milyon lira girmesi bekleniyor. Daha önce Kumburnu Plajı'nın satışıyla gündeme gelen belediyenin taşınmaz satışları, ilçe sakinlerinden tepki gördü. Satıştan haberdar olmayan bazı ilçe sakinleri, "Nisan ayında Kumburnu Plajı'nın satışına gerekçe olarak sigorta prim borçları gösterilmişti. Şimdi gerekçe ne?" diyerek belediyenin satış politikasını eleştirdi.