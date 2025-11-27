İzmir'de elektrik kesintisi 27 Kasım Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 27 Kasım Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
Fatih
09:00 - 15:00
BALÇOVA / İZMİR
İnciraltı
18:00 - 20:00
BAYRAKLI / İZMİR
Mansuroğlu
11:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Sağancı
13:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
İnönü
10:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
Vali Rahmi Bey
Barış
10:30 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR
Ilıca
11:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
İsmetpaşa
09:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
Cumhuriyet
Kozbeyli
10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Ulubatlı
09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kuvvetli
09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Çukurköy
Çayırlı
Akçaşehir
13:30 - 18:00
TORBALI / İZMİR
Çapak
Ortaköy
10:00 - 15:00
URLA / İZMİR
İçmeler