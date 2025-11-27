  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 27 Kasım Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintilerinin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 27 Kasım Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi:

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
Fatih

09:00 - 15:00
BALÇOVA / İZMİR
İnciraltı

18:00 - 20:00
BAYRAKLI / İZMİR
Mansuroğlu

11:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Sağancı

13:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
İnönü

10:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
Vali Rahmi Bey
Barış

10:30 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR
Ilıca

11:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
İsmetpaşa

09:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
Cumhuriyet
Kozbeyli

10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Ulubatlı

09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kuvvetli

09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Çukurköy
Çayırlı
Akçaşehir

13:30 - 18:00
TORBALI / İZMİR
Çapak
Ortaköy

10:00 - 15:00
URLA / İZMİR
İçmeler

