Haberler İzmir İzmir'de mantar için girdiği ormanda kaybolan vatandaş AFAD tarafından bulundu

İzmir'de mantar için girdiği ormanda kaybolan vatandaş AFAD tarafından bulundu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Menderes ilçesinde mantar toplamak için ormana giden ve kendisinden haber alınamayan Muzaffer Çakır, AFAD tarafından sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Çakır isimli vatandaş dün gündüz saatlerinde mantar toplamak üzere Gümüldür Mahallesi Ovacık mevkiinde girdiği ormanda kayboldu. Uzun süre kendisinden haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İzmir AFAD, İlçe Jandarma ve STK ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu kayıp vatandaş Muzaffer Çakır'a gece saatlerinde sağ olarak ulaşıldı. Olay yerinde hazır bulunan 112 Acil Sağlık Ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çakır, sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla hastaneye sevk edildi.

