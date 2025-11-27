Zehirlenme korkusu lokantacıları vurdu: 'İzmirliler rahat olsun'

Böcek ailesinin dramının sorumlusu olarak gösterildiklerini söyleyen İzmir Lokantacılar Odası Başkanı Doğan Kılıç, "Bu büyük bir haksızlık. Yaşanan olay gıda zehirlenmesi değil. Zehirlenmenin otel ilaçlamasından kaynaklandığı da ortaya çıktı. Ancak üyelerimizin paket-sipariş işleri bıçak gibi kesildi" dedi.