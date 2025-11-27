Zehirlenme korkusu lokantacıları vurdu: 'İzmirliler rahat olsun'

İSTANBUL'UN Fatih ilçesinde zehirlenerek hayatlarını kaybeden Böcek ailesinin dramı, lokanta ve gıda sektöründe çalışan esnafı etkiledi.
Böcek ailesinin dramının sorumlusu olarak gösterildiklerini söyleyen İzmir Lokantacılar Odası Başkanı Doğan Kılıç, "Bu büyük bir haksızlık. Yaşanan olay gıda zehirlenmesi değil. Zehirlenmenin otel ilaçlamasından kaynaklandığı da ortaya çıktı. Ancak üyelerimizin paket-sipariş işleri bıçak gibi kesildi" dedi.
'İZMİRLİLER RAHAT OLSUN'
GIDA sektöründe siparişlerin yarıdan fazla düştüğüne dikkat çeken Kılıç, "İzmir'de vatandaşlarımız oda üyesi lokanta ve gıda işletmelerine gönül rahatlığı ile sipariş verebilirler. Oda üyesi tüm lokanta ve gıda işletmelerimize kefiliz. Oda bünyesindeki denetim ekiplerimizle de periyodik olarak üye işletmelerimizi denetliyoruz.
İzmirlilere karşı sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun, gönüllerince yemek siparişlerini versinler" şeklinde konuştu.