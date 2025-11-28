Çeşme’de midyeciye silahlı saldırı: 1 yaralı

izmir'in Çeşme ilçesinde bir midyeci, alacak verecek sebebiyle akrabası tarafından silahlı saldırı girişimine maruz kaldı. Olaya müdahale eden bir banka görevlisi hafif şekilde yaralandı. Saldırı girişimi dün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı merkezinde midye satan bir şahıs, akrabası olduğu öğrenilen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateşten kurtulan midyeci, saldırganın ikinci kez ateş etmek isterken silahının tutukluk yapması üzerine kaçarak yakındaki banka şubesine sığındı. Olaya müdahale eden bir banka görevlisi hafif şekilde yaralandı. Saldırgan gözaltına alınırken, alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet olduğu öne sürüldü.