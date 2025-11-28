CHP’nin kurultay stresi İzmir teşkilatına yansıdı

CHP'nin bugün başlayacak 39. Olağan Kurultayı öncesinde MYK, PM ve il başkanları toplantıları gerçekleştirildi. İzmir'de de süreçle ilgili hareketlilik yaşanıyor. Pazar günü tamamlanacak kurultayda, Parti Meclisi üyeleri çarşaf listeyle belirlenecek.
İzmir delegeleri, belediye başkanları ve il yöneticileri, PM için aday olacak isimler ve olası dengeleri mercek altına aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın PM adaylığı noktasında yakın çalışma arkadaşı Cenk Erdöl'ü, CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik'i ve CHP İzmir'de Gençlik Kolları İl Başkanlığı yapan Ozan Uyan'ı önereceği kulislere yansıdı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise, kurultay öncesinde PM'ye isim önereceği konusundaki iddialara yanıt vererek, "Bu sürece benim herhangi bir dahlim bulunmamaktadır. Herhangi bir isim de önermeyeceğim" dedi.
CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ı Genel Başkan'a ilettiği iddia ediliyor. CHP İzmir Milletvekili ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in görevine devam edip etmeyeceği de partililer tarafından merak ediliyor.
İzmir delegeleri arasında, DEVA Partisi'nden CHP'ye geçen Seda Kaya Ösen ve Demokrat Parti'den istifa edip CHP'ye katılan Salih Uzun'un PM listesine girebileceği konuşuluyor. Kimi partililer eski İYİ Partili Ümit Özlale'nin de şanslı olduğunu dile getiriyor.