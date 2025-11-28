CHP’nin kurultay stresi İzmir teşkilatına yansıdı

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ı Genel Başkan'a ilettiği iddia ediliyor. CHP İzmir Milletvekili ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in görevine devam edip etmeyeceği de partililer tarafından merak ediliyor.

İzmir delegeleri arasında, DEVA Partisi'nden CHP'ye geçen Seda Kaya Ösen ve Demokrat Parti'den istifa edip CHP'ye katılan Salih Uzun'un PM listesine girebileceği konuşuluyor. Kimi partililer eski İYİ Partili Ümit Özlale'nin de şanslı olduğunu dile getiriyor.