İzmir Konak’ta uyuşturucu operasyonu! Kıskıvrak yakalandılar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de polisin düzenlediği operasyonda 25 kilo 225 gram skunk ve 28 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Narko Alan ekipleri, Karabağlar Yunus Emre Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapılacağı yönünde gelen ihbar üzerine operasyon düzenledi. 4236 Sokak'ta takip edilen 35 AUL 895 ve 35 T 6459 plakalı iki aracı durduran ekipler, mahkeme kararıyla arama yaptı. 35 AUL 895 plakalı araçta suç unsuruna rastlanmazken, sürücüsü M.K.'nın üzerinde 28 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. 35 T 6459 plakalı diğer araçta yapılan aramada ise 2 parça halinde toplam 9 kilo 600 gram skunk, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 32 bin 950 lira para ve 2 milyon 500 bin lira değerinde bir senet bulundu. Araçtaki Ş.K., O.T. ve Y.T. gözaltına alındı. Gözaltındaki Ş.K.'nın ifadesi doğrultusunda Konak ilçesi Selçuk Mahallesi'nde bir adreste daha arama yapıldı. 662 Sokak'taki evde yapılan aramada ise 22 parça halinde toplam 15 kilo 625 gram skunk ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.