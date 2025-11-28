İzmir Menemen’de TOKİ hamlesi

Menemen'in Doğa Mahallesi'nde yürütülecek iki büyük TOKİ projesi için ihale sürecinde yeni adımlar atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 3'üncü ve 4'üncü etap projeleri için ihale ilanlarını resmen yayımladı. Doğa Mahallesi'nde planlanan 3. etap kapsamlı bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyor. Proje; 790 konut, 42 dükkân, 11 dükkânlı, 5 dükkânlı ve 14 dükkânlı olmak üzere üç ayrı ticaret merkezi, 24 derslikli bir ortaokul ve bir cami inşaatını içeriyor.
KONUT ÜRETİMİNE ODAKLI
Tüm yapıların altyapı ve çevre düzenlemesi de ihalenin içinde yer alıyor. Bu etap için ihale, yarın saat 14.00'te TOKİ'nin toplantı salonunda yapılacak. 4'üncü etap ise yalnızca konut üretimine odaklanıyor.
Bu bölümde 858 adet konutun yanı sıra altyapı ve çevre düzenleme işleri ihale kapsamına alındı.
5 MİLYON BAŞVURU
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin, "Başvuruların başladığı 10 Kasım'dan bugüne, iftiharla söylüyorum ki 5 milyon 314 bin kardeşimiz projemize müracaat etmiştir" dedi.