İzmir Menemen’de TOKİ hamlesi

Menemen'in Doğa Mahallesi'nde yürütülecek iki büyük TOKİ projesi için ihale sürecinde yeni adımlar atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 3'üncü ve 4'üncü etap projeleri için ihale ilanlarını resmen yayımladı. Doğa Mahallesi'nde planlanan 3. etap kapsamlı bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyor. Proje; 790 konut, 42 dükkân, 11 dükkânlı, 5 dükkânlı ve 14 dükkânlı olmak üzere üç ayrı ticaret merkezi, 24 derslikli bir ortaokul ve bir cami inşaatını içeriyor.