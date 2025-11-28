İzmir'de bebekleri bile zehirleyeceklerdi! Son tüketim tarihi geçmiş 30 ton gıda ele geçirildi

DEPOYA BASKIN YAPILDI
Gözünü para hırsı bürüyen gıda teröristleri dur durak dinlemiyor.
İzmir'de 174 Gıda Hattı'na yapılan bir ihbarı değerlendiren Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ucuza topladıkları son tüketim tarihi geçmiş gıda maddelerini yeniden piyasaya sürmeye hazırlanan sahtekarların deposuna operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı baskında bebek mamasından, kahvaltılıklara, sucuktan kahveye 20 kalem gıda maddesi ele geçirildi.
ÜRÜNLERE EL KONULDU
Depoda yapılan incelemenin sonunda 30 ton gıdaya el konulurken sahtekarların yöntemleri ise ekiplere bile pes dedirtti. Resmen ölüme davetiye çıkaran sahtekarların son tüketim tarihi geçmiş bu gıdalara güncel etiket basıp yeniden piyasaya sürmeye hazırlandıkları ortaya çıktı.
Bu kişiler hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, "Gıda terörüne
geçit verilmeyecek" dedi.
Ekipler, yaptıkları incelemede depodaki ürünlerin tamamının son tüketim tarihinin geçtiğini tespit etti. Sahtekarlar, piyasadan 10'da 1 fiyata topladıkları
bu ürünlerle binlerce kişiyi zehirleyecekti.