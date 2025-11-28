İzmir'de bebekleri bile zehirleyeceklerdi! Son tüketim tarihi geçmiş 30 ton gıda ele geçirildi

İzmir'de 174 Gıda Hattı'na yapılan bir ihbarı değerlendiren Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ucuza topladıkları son tüketim tarihi geçmiş gıda maddelerini yeniden piyasaya sürmeye hazırlanan sahtekarların deposuna operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı baskında bebek mamasından, kahvaltılıklara, sucuktan kahveye 20 kalem gıda maddesi ele geçirildi.