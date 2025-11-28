İzmir'de Levent Üzümcü’nün dudak uçuklatan maaşı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısında Levent Üzümcü'nün aldığı maaş gündeme geldi. İzmir Şehir Tiyatroları'nın kurucusu ve eski Genel Sanat Yönetmeni olan tiyatro sanatçısı Yücel Erten'in görevdeyken 36 bin lira maaş aldığı, geçen yıl bu göreve gelen halefi Levent Üzümcü'nün ise maaşının 175 bin liraya çıkarıldığı iddiası hem mecliste hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Üzümcü'nün, İzmir'de şehir tiyatrosunun temelini atan, hem kadro kurup kurumsal bir yapı inşa eden Yücel Erten'den neredeyse 5 kat fazla maaş aldığı iddiası tartışma konusu oldu. Erten döneminde şehir tiyatrosunun kurumsal yapısı, fiziksel ve idari altyapısı oluşturulup, kadro sınavları ilk açıldı ve repertuvar sıfırdan inşa edildi. Erten döneminde toplam 12 oyun sahnelenirken 30 bini aşkın seyirciye ulaşıldı. 2024 yılı Ağustos ayında Levent Üzümcü'nün İZBBŞT Genel Sanat Yönetmeni olarak göreve gelmesinin ardından repertuvara eklenen yeni oyunlarla birlikte toplam 9 farklı oyun sahnelendi ve gösterimlerde 36 bine yakın seyirciye ulaşıldı. Üzümcü döneminde Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi, Çok Tuhaf Soruşturma, Demokrasi Gemisi ve Şehirler Yollar Hikayeler gibi oyunlar sahnelendi.
Kamuoyunda tartışılan nokta ise sahnelenen oyun ve rakamlardan çok maaş farkının gerekçesi oldu. Tiyatronun duayen ismi Yücel Erten'den yaklaşık 5 kat fazla maaş aldığı iddia edilen Üzümcü'nün maaşı kadar göreve geldikten sonraki icraatları da tepki çekti. Yeni dönemde 'Sınavsız' ve 'Konuk sanatçı' gibi yeni atamalar yaptığı, eski kadrodan bazı diplomalı sınavla gelmiş sanatçıların da işten çıkartıldığı öne sürüldü. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, "175 bin TL maaş iddiası doğruysa bu kabul edilebilir değil. İzmirlinin vergisiyle finanse edilen bir tiyatroyu bu kadar yüksek maaşla yönetmek vicdanla bağdaşmaz" dedi.
AK Partili Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca ise, Erten döneminde diplomalı ve sınavla alınmış 36 sanatçının görev yaptığına dikkat çekerek, "Bu oyuncular işten çıkarılırken, hemen ardından 7,7 milyon liralık konuk sanatçı ihalesi yapılması skandaldır. Üzümcü, dün meslektaşlarının hakkını savunuyordu; bugün ise kendi meslektaşlarının sahnesini kapatıyor" ifadelerini kullandı. Uzmanlar ve tiyatro çevreleri, Türkiye'deki belediye ve şehir tiyatrolarında genel sanat yönetmeni maaşlarının belediye bütçesine göre 30-60 bin lira bandında, Büyükşehirlerde ise en fazla 80-100 bin lira seviyelerinde olduğunu aktardı. Ayrıca Cemil Tugay'ın 2025 yılı resmi rakamlarına göre 197 bin lira, ilçe belediye başkanlarının da ortalama 61 bin ile 130 bin lira aralığında maaş aldığı göz önüne alınırsa, Üzümcü için iddia edilen 175 bin liralık maaş tutarının ise olağandışı bir rakam olarak nitelendirildi. Ancak 175 bin liralık maaş tartışması ile ilgili henüz belediyeden resmi bir açıklama yapılmadı.
