İzmir'de Onat Tüneli inşaatına vatandaşlardan tepki

İzmir'in Bornova ilçesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Buca Onat Tüneli inşaatı nedeniyle evlerinde hasar oluşan mahalle sakinleri, mağduriyetlerinin giderilmediği gerekçesiyle çalışmalara tepki gösterdi.
KORKUYLA YAŞIYORLAR
Buca ilçesinin Ufuk Mahallesi ile Bornova ilçesinin Çamkule Mahallesi arasında yer alan tünelin Çamkule şantiyesinde toplanan vatandaşlar, "Gitgide evler paramparça oldu, bunun durdurulması için artık ne yapmak gerekiyor? Mahalle sakinleri burada ve çok mağduruz.
Devletimizin bu işe el koymasını istiyoruz. Bu iş böyle giderse, can kaybı da yaşayabiliriz. Biri buna dur demeli" diye konuştu.
Mahalle sakinlerinden Azra Bayram (20) 1,5 yıldır korku içinde yaşadıklarını dile getirerek, can güvenliği endişesi taşıdıklarını ifade etti.
Bayram, "2 gün önceki tünel çalışması, evimizde bizi 8 büyüklüğünde bir deprem gibi salladı. Korkuyla dışarıya çıktık.
Buradan soruyorum, illa birinin ölmesi mi gerekiyor?" diye konuştu.