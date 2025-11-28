İzmir’de şafak operasyonu: 145 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik il genelinde geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Dün sabah saat 06.30'da başlayan ve merkez ile dış ilçeleri kapsayan şafak operasyonuna 200 polis katıldı. 97 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlar 24 saat boyunca aralıksız devam etti.

Operasyonlar sonucunda hırsızlık, öldürme, yaralama, yağma, uyuşturucu madde ticareti yapma/kullanma, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve vergi usul kanununa muhalefet gibi çeşitli suçlardan aranan 145 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.