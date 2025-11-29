İzmir'de zayıflamak için içtiği kahve sonu oluyordu

ONAYLI OLMALI

Yeniden hayata kavuşan İkibaş, şöyle konuştu: "İnternetten aldım ve doktor kontrolünde değildi. Kendimi şanslı hissediyorum. Kimse bilinçsiz bir şey kullanmasın. Sağlıklı bir şekilde diyet yapsınlar." Hastanın tedavisini yürüten Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Pınar Ayvat ise benzer vakalarla sık karşılaştığını belirterek, "Bu tür ürünler kalp fonksiyonlarını yavaşlatıyor. Böbrekleri çok etkiliyorlar. Bunların Sağlık ile Tarım ve Orman bakanlıkları tarafından onaylı olup olmadığı incelenmesi gerekir."

