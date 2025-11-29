İzmir'de zayıflamak için içtiği kahve sonu oluyordu

İzmir'de doktor kontrolü olmadan 2 ay boyunca düzenli olarak zayıflama kahvesi içtikten sonra kalbi duran kadın, hastanede 15 günü entübe halde 1.5 ay süren tedaviyle iyileşti.
Ödemiş ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki 3 çocuk annesi Özge İkibaş, 2 ay önce çalıştığı fabrikada fenalaştı. İkibaş'ın duran kalbi, Ödemiş Devlet Hastanesi'nde çalıştırıldı.
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen İkibaş'ın kalbinin durma sebebini araştıran doktorlar, bir yakınından genç kadının bir süredir internetten aldığı zayıflama kahvesini içtiğini öğrendi. İkibaş, 1,5 ay süren tedaviyle sağlığına kavuştu, taburcu edildi.
ONAYLI OLMALI
Yeniden hayata kavuşan İkibaş, şöyle konuştu: "İnternetten aldım ve doktor kontrolünde değildi. Kendimi şanslı hissediyorum. Kimse bilinçsiz bir şey kullanmasın. Sağlıklı bir şekilde diyet yapsınlar." Hastanın tedavisini yürüten Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Pınar Ayvat ise benzer vakalarla sık karşılaştığını belirterek, "Bu tür ürünler kalp fonksiyonlarını yavaşlatıyor. Böbrekleri çok etkiliyorlar. Bunların Sağlık ile Tarım ve Orman bakanlıkları tarafından onaylı olup olmadığı incelenmesi gerekir."