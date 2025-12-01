AK Partili Genç’ten belediyeye çağrı

İzmir genelinde Cumartesi akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağışlar, Foça ilçesini felç etti. Birçok bölgede taşkınlara neden olan sel suları, rögarları ve dereleri aşarak cadde ve sokakları diz boyu sular altında bıraktı. Venedik'i andıran görüntülere sahne olan Foça'da, çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü. AK Parti Foça İlçe Başkanı Ramazan Genç, esnafın yaşadığı mağduriyeti dinledi. Genç, "Logar temizliği, dere temizliği ve çevre temizliğine daha büyük önem verilmesi gerekiyor" diyerek belediyeyi göreve çağırdı.