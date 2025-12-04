Çift taraflı yapay kalp cihazıyla hayata döndü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan kronik kalp hastası Mustafa Çimen (36), İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan yapay kalp ameliyatı ile hayata tutundu. Çimen'e, yorgunluk ve halsizlik gibi şikayetlerin ardından 2016 yılında kalp yetmezliği tanısı koyuldu.
NAKİL BEKLİYOR
Sık aralıklarla hastanede yatarak tedavi görmek zorunda kalan Çimen'e, 36 gün önce Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hem sağ hem sol olmak üzere çift taraflı yapay kalp cihazı takıldı.
Organ nakli yapılana kadar destek cihazının takılı olduğu iki çanta ile yaşamını sürdüreceğini belirten Çimen, çocuklarını özlediğini söyleyerek, "15 günde bir hastanede yatıyordum. Tedavinin ardından çıkıyordum. Ameliyatla rahatladım. Bu halime şükür. İmkanı olan organ bağışı yapsın" dedi. Ekibiyle birlikte ameliyatı gerçekleştiren Kalp Damar Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Ali Gürbüz, "Hayati fonksiyonları normale geldi. Yataktan kalkamıyordu" diye konuştu.