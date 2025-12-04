Haberler İzmir Çift taraflı yapay kalp cihazıyla hayata döndü Çift taraflı yapay kalp cihazıyla hayata döndü HABER MERKEZİ









İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan kronik kalp hastası Mustafa Çimen (36), İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan yapay kalp ameliyatı ile hayata tutundu. Çimen'e, yorgunluk ve halsizlik gibi şikayetlerin ardından 2016 yılında kalp yetmezliği tanısı koyuldu.

NAKİL BEKLİYOR

Sık aralıklarla hastanede yatarak tedavi görmek zorunda kalan Çimen'e, 36 gün önce Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hem sağ hem sol olmak üzere çift taraflı yapay kalp cihazı takıldı.