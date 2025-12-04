İzmir’de sahte içki operasyonu: 2 bin 850 litre etil alkol ele geçirildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 2 bin 850 litre etil alkol ve 168 aroma kiti ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkollü içki üretimi ile ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Karşıyaka ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 2 bin 850 litre etil alkol ile alkollü içki yapımında kullanılan 168 adet aroma kiti ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 150 bin TL olduğu belirlendi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.