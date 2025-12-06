Haberler İzmir Bayraklı’da kentsel dönüşüm çıkmazı: "Menfaat devşiriyorlar" Bayraklı’da kentsel dönüşüm çıkmazı: 'Menfaat devşiriyorlar' HABER MERKEZİ









Bayraklı'da Fuat Edip Baksı, Alpaslan ve Cengizhan mahallelerindeki konutların çoğunun eski, düzensiz ve deprem açısından güvensiz olduğu gerekçesi ile belediye eliyle 60 hektarlık alanda dönüşüm için 2010 yılında çalışmalara başlandı. Dönüşüm için planlama başlatılsa da uzun süre somut adım atılamadı. 2020 yılına kadar dönüşümde bir arpa boyu ilerlenemezken, aynı yıl 30 Ekim'deki 6.6'lık deprem İzmir'deki yapı stokunun riskini görünür hale getirdi.

YILLARDIR BEKLENTİDELER

Bölge için hazırlanan planlar 2025'te yeniden düzenlendi ve Bayraklı Belediye meclisinden geçti. Hala riskli alan statüsünde olmayan alanla ilgili süreç belediyelerin hazırladığı imar planları üzerinden yürütülürken, yıllardır dönüşüm bekleyen alanda inşaat yapmak isteyen müteahhitler de parsel sahipleri ile görüşme başlattı. Şu ana kadar hak sahiplerine en iyi teklifi İzmir Esentepe Mahallesi'nde de 72 dönümlük alan üzerinde kentsel dönüşüm çalışması yürüten Turkmall firmasının yaptığı öğrenildi. 2010 yılından beri kentsel dönüşümle evlerine kavuşmak istediklerini belirten hak sahipleri, Kentsel Dönüşüm Derneği (BAYKENT) yöneticilerinin süreci manipüle ettiğini iddia etti. Daha kurulalı 1 yıl olan derneğin onursal başkanının, müteahhit ve aynı zamanda Bayraklı Belediyesi CHP Meclis Üyesi Mustafa Karaman olduğunu, BAYKENT Dernek Başkanı Serdar Akgözlü'nün yönetimindeki 5 kişiden 3'nün de emlakçılık yaptığını öne süren hak sahipleri, bu dernek yapısıyla dönüşüm sürecinin sağlıklı yürütülemeyeceğini savundu.