Bayraklı’da kentsel dönüşüm çıkmazı: 'Menfaat devşiriyorlar'

Bayraklı'da Fuat Edip Baksı, Alpaslan ve Cengizhan mahallelerindeki konutların çoğunun eski, düzensiz ve deprem açısından güvensiz olduğu gerekçesi ile belediye eliyle 60 hektarlık alanda dönüşüm için 2010 yılında çalışmalara başlandı. Dönüşüm için planlama başlatılsa da uzun süre somut adım atılamadı. 2020 yılına kadar dönüşümde bir arpa boyu ilerlenemezken, aynı yıl 30 Ekim'deki 6.6'lık deprem İzmir'deki yapı stokunun riskini görünür hale getirdi.
YILLARDIR BEKLENTİDELER
Bölge için hazırlanan planlar 2025'te yeniden düzenlendi ve Bayraklı Belediye meclisinden geçti. Hala riskli alan statüsünde olmayan alanla ilgili süreç belediyelerin hazırladığı imar planları üzerinden yürütülürken, yıllardır dönüşüm bekleyen alanda inşaat yapmak isteyen müteahhitler de parsel sahipleri ile görüşme başlattı. Şu ana kadar hak sahiplerine en iyi teklifi İzmir Esentepe Mahallesi'nde de 72 dönümlük alan üzerinde kentsel dönüşüm çalışması yürüten Turkmall firmasının yaptığı öğrenildi. 2010 yılından beri kentsel dönüşümle evlerine kavuşmak istediklerini belirten hak sahipleri, Kentsel Dönüşüm Derneği (BAYKENT) yöneticilerinin süreci manipüle ettiğini iddia etti. Daha kurulalı 1 yıl olan derneğin onursal başkanının, müteahhit ve aynı zamanda Bayraklı Belediyesi CHP Meclis Üyesi Mustafa Karaman olduğunu, BAYKENT Dernek Başkanı Serdar Akgözlü'nün yönetimindeki 5 kişiden 3'nün de emlakçılık yaptığını öne süren hak sahipleri, bu dernek yapısıyla dönüşüm sürecinin sağlıklı yürütülemeyeceğini savundu.
YÖNETİMDE CHP'LİLER VAR
Bazı hak sahipleri, etik olmamasına rağmen CHP kimliği taşıyan Mustafa Karaman ile Serdar Akgözlü'nün dönüşüm sürecinde kendilerini tek yetkili ve muhatap gibi gösterdiklerini öne sürdü. Hak sahiplerinin yüzde 60-65'inin kentsel dönüşüm taraftarıyken, dernek yönetiminin süreci sabote etmesinden dolayı şimdilerde bu sayının yüzde 30-35'e kadar düştüğünü de iddia eden hak sahipleri, "Arsalarımız üzerinden yüzde 50 oran ile en iyi teklifi sunan Turkmall isimli firma var" dedi.
"MENFAAT DEVŞİRİYORLAR"
Turkmall yetkililerinin doğrudan maliklerle iletişim kurup istişarelerle bu süreci yönetmek istediğini vurgulayan hak sahipleri, "Firma ana ilkelerini açıkladı ancak muhatap alınmayan dernek yöneticileri whatsapp veya diğer sosyal medya hesapları aracılığıyla firma hakkında asılsız iddialarda bulunarak süreci sabote etti. Planlar iptal edilecek diyerek korku yayıyorlar. Firmaları ve kendilerine karşı çıkan hak sahiplerini karalayan, itibarsızlaştırmaya çalışan ve mülkiyet hakkımızı engellemeye çalışan BAYKENT isimli dernek yöneticilerinin şahsi saldırılarından artık sıkıldık. Dernek yöneticileri bizlere 'Firma bulursanız bize getirin, bizle görüşsünler, belediyeyle de biz görüştürürüz, kendi başınıza çalışma yürütmeyin diyorlar. Bu dernek kentsel dönüşüm değil, menfaat devşirme derneğine dönüşmüş durumda. Dernek yöneticilerin lehine olanı vatandaşın aleyhine olanı vatandaş kabul etmiyor, vatandaşın lehine olanı dernek kabul etmiyor" diye konuştu.