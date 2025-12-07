İzmir’in su ihtiyacını karşılıyordu! Tahtalı Barajı’nda su seviyesi yüzde 1’e düştü

İZMIR'DE içme su ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 1'e düştü. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), farklı bölgelerdeki yer altı sularını ve 20 yıldır su alınmayan Aliağa Güzelhisar Barajı'ndaki isale hattını yenileyerek bu barajdan İzmir'in içme suyu ihtiyacının karşılandığı bildirdi. Balçova Barajı, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı ve Gördes Barajı'nda hiç su kalmazken, Ürkmez Barajı'nda su seviyesi yüzde 4,1'e, Güzelhisar Barajı'nda ise yüzde 46,4'e geriledi. İZSU Genel Müdürlüğü, farklı bölgelerdeki yer altı sularını ve 20 yıldır su alınmayan Aliağa Güzelhisar barajındaki isale hattını yenileyerek bu barajdan İzmir'in içme suyu ihtiyacını karşılıyor.