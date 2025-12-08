  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
İzmir Bornova’da 860 litre etil alkol ele geçirildi

Jandarma ekiplerinin İzmir Bornova’da düzenlediği operasyonda, bir kamyonet içerisinde 860 litre etil alkol ele geçirildi; 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

DHA

Vatandaşı canından eden, devleti maddi zarar uğratan sahte içki üretimi ve ticaretine yönelik operasyonlar yılbaşı öncesi yoğunlaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir'in Bornova ilçesinde bir kamyonette yüklü miktarda etil alkol bulunduğuna yönelik bilgi alan İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Durdurulan araçta yapılan aramada, 860 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında ise adli işlem gerçekleştirildi.

