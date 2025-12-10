AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı TOKİ müjdesini verdi! 'Anahtarlar Ocak ayında teslim edilmeye başlanıyor'

TOKİ'DEN MÜJDELİ HABER, OCAK AYINDA ANAHTAR TESLİMATLARI BAŞLIYOR



TOKİ konutlarını da ziyaret ederek önemli bir müjde paylaşan Başkan Saygılı, "Biz AK Parti olarak her zaman eser ve hizmet diyoruz. Bunu da birileri gibi sadece sözde değil, sahada, gerçek yatırımlarla söylüyoruz. Tüm engelleme girişimlerine rağmen 1385 konutluk TOKİ 2. Etap projesini tamamladık. Bugün bunu hemşehrilerimize buradan duyurmanın büyük memnuniyetini yaşıyorum. Ocak ayı itibarıyla hak sahiplerimize anahtar teslimi başlıyor. Hemşehrilerimiz modern, güvenli ve konforlu yeni yuvalarına kavuşmuş olacaklar. Bu proje sadece konut üretimiyle sınırlı değil; 200 bin metrekarelik toplam oturum alanının tam 60 bin metrekarelik kısmı yeşil alan olarak planlandı. Yani sadece bu proje ile Selçuk'a kazandırdığımız yeşil alan, ilçede son dönemde üretilen toplam yeşil alanın tam 3 katı. Bizim anlayışımız; beton değil nefes alan şehirler, insanımıza değer katan yaşam alanları inşa etmektir. Bu büyük yatırımın Selçuk'a hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Biz çalışmaya, Selçuk'u daha ileriye taşımaya devam edeceğiz" dedi.