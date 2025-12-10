İzmir'de işçilerin eylemi 3. gününde: Mağduriyet ortadan kaldırılmadan bu mücadele bitmeyecek

'ARKADAŞLARIMIZIN İŞLERİNE DÖNMESİNİ İSTİYORUZ'

DİSK/Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal da "Mücadeleyi sonuna kadar sürdürmekte kararlılığımızı umarım herkes anlamıştır. Bundan önceki süreçte nasıl bir araya gelip, masada çözdüysek ben yine masada çözüleceğine inanıyorum. Havuzda tutulan arkadaşlarımızın bir an önce işlerine dönmelerini istiyoruz" diye konuştu.

'DUYMAN KULAKLARIN DUYMASINI, GÖRMEYEN GÖZLERİN GÖRMESİNİ BEKLİYORUZ'

DİSK/Genel-İş İzmir 9 No'lu Şube Başkanı Sedat Kenar ise "Bugün duymayan o kulakların duymasını, artık görmeyen o gözlerin görmesini bekliyoruz. Buradaki mağduriyet büyük. İzmir gibi sosyal demokrat bir anlayışla yönetilen belediyedeki tabloyu ne İzmir halkı tasdik ediyor ne de işçiler hak ediyor" dedi.