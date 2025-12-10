  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir İzmir'de korkunç olay: Denizden ceset çıktı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde bugün sabah saatlerinde denizden 27 yaşında olduğu belirlenen bir erkek cesedi çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bugün sabah saatlerinde İzmir'in Konak ilçesi Pasaport İskelesi yakınlarında denizde hareketsiz halde bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile deniz polisi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan cesedin 27 yaşındaki Mertcan Sarı'ya ait olduğu tespit edildi. Sarı'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılan soruşturma sürüyor.

