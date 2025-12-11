İzmir'de bir kadının acı çığlığı: Öldürülmekten korkuyorum

YAŞADIĞI KABUSU ANLATTI

9 ve 11 yaşlarında 2 kız çocuğu ile yaşam mücadelesi veren genç kadını bu kez de sosyal medyadan taciz eden Adem Tuğ'a elektronik kelepçe takıldı. Emniyetten gelen telefonla kelepçeden gelen sinyalin kesildiğini öğrenen genç kadın yaşadığı kabusu Yeni Asır'a anlattı. Kızlarıyla 3 odalı evde birbirlerine sarılıp uyuduklarını aktaran Tuğ, "Çocuklarım korku içindeler. Ben de öldürülmekten çok korkuyorum. Elime silah alıp kendimi de koruyamam. Lütfen bana yardım edin" diyerek yardım istedi.

