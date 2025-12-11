İzmir'de bir kadının acı çığlığı: Öldürülmekten korkuyorum

DEFALARCA BIÇAKLANDI...
İzmir'de yaşayan Irmak Tuğ (32), şiddet mağduru binlerce kadından sadece biri...
Eşi Adem Tuğ'un bıçaklı saldırısında ellerini kalbine siper etmeseydi bu genç kadının adı belki de cinayete kurban giden hemcinsleri arasında yer alacaktı. Cani kocası tarafından yerlerde sürüklenerek darp edilen, yetmezmiş gibi defalarca bıçaklanan Irmak Tuğ, 2024 yılının Ekim ayındaki bu saldırıdan canını kurtarmayı başardı. Ancak 3 yıl hapisle yargılanan Adem Tuğ, bir süre önce tahliye edildi.
2024 yılının Ekim ayında eşi Adem Tuğ'un bıçaklı saldırısına uğrayan Irmak Tuğ, Yeni Asır Editörü Asya Yaşarikiz'e emniyetten gelen, "Güvenli
bir ortama geçin" uyarısından sonra kabus dolu günler yaşadığını anlattı.
Cani Adem Tuğ, kanlar içinde kalan montunu saldırı sonrası eve getirdi.
YAŞADIĞI KABUSU ANLATTI
9 ve 11 yaşlarında 2 kız çocuğu ile yaşam mücadelesi veren genç kadını bu kez de sosyal medyadan taciz eden Adem Tuğ'a elektronik kelepçe takıldı. Emniyetten gelen telefonla kelepçeden gelen sinyalin kesildiğini öğrenen genç kadın yaşadığı kabusu Yeni Asır'a anlattı. Kızlarıyla 3 odalı evde birbirlerine sarılıp uyuduklarını aktaran Tuğ, "Çocuklarım korku içindeler. Ben de öldürülmekten çok korkuyorum. Elime silah alıp kendimi de koruyamam. Lütfen bana yardım edin" diyerek yardım istedi.