İzmir'de Metropolis'te muhteşem keşif! Binlerce yıllık: Tanrıça heykel başı bulundu

"Restoratör Didem Taner tarafından titizlikle gerçekleştirilen temizlik çalışmaları sonrasında, gözbebeği bölümünün ilk yapım aşamasında yontularak göz için bir çukur oluşturulduğu görülmüştür. Bu çukurun, muhtemelen heykele sonradan eklenecek renkli taşlar için hazırlandığı Yunanistan'da bulunan benzer örneklerden anlaşılmıştır. Boyutları itibarıyla anıtsal bir heykele ait olduğu tahmin edilen bu eser, kentin Helenistik dönem heykel üretimine dair önemli veriler sunmaktadır."