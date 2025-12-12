İzmir'de Altay bebek ilaçlama sonrası hayatını kaybetmişti: Serbest kalan 2 şüpheli tutuklandı

MÜTALAA SORUŞTURMA DOSYASINA GİRDİ

Kesin ölüm nedenine ilişkin Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan istenen mütalaa da soruşturma dosyasına girdi. 15 sayfalık mütalaada bebeğin travmatik tesirle öldüğüne dair tıbbi delillerin bulunmadığına yer verildi. Binada ilaçlama yapıldıktan sonra bebek, anne ve babada zehirlenme bulgularının ortaya çıktığının belirtildiği mütalaada; 3 gün sonra bebeğin solunum sıkıntısı, kusma, genel durum bozukluğu şikayetiyle hastaneye götürüldüğüne yer verildi. Muayene ve tetkikleri sonrası zehirlenme ön tanısıyla bebeğin hastaneye yatırıldığının yer aldığı belgede, "Tedaviye rağmen klinik durumu kötüleşerek 14 Kasım 2024'te hastanede öldüğünün kayıtlı olduğu, otopsisinde ölüme neden olabilecek travmatik değişiklik tespit edilmediği, iç organlarda tespit edilen makroskopik bulgular ile iç organların histopatolojik incelemesinden elde edilen bulgular, olay yeri inceleme bulguları ve ölümün meydana geliş şekli dikkate alındığında, bebeğin ölümünün kalmakta olduğu binada böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur" denildi.

Raporun soruşturma dosyasına girmesinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önce tutuklanıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ilaçlamayı yapan şirketin sahibi ziraat mühendisi Bülent Öz ile ilaçlamaya yardımcı olan Eyüp Gödelezli hakkında yeniden gözaltı talimatı verildi. Dün polis tarafından gözaltına alınan Öz ve Gödelezli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları İzmir 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.