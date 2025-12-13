20 milyonluk daire için ailesini katletti

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir apartman dairesinde Şadi (67) ve Hatice Avcı (54) çifti ile oğulları Mehmet Avcı'nın (32) tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturmada ailenin küçük çocuğu Mert Avcı'nın (31) tutuklanmasının üzerinden 60 gün sonra polis tüm delillerle miras cinayetini aydınlatırken, detaylar da ortaya çıktı. Annesi Hatice Avcı'nın üzerine kayıtlı bulunan ve piyasa değeri 20 milyon lirayı bulan 4 daire için anne ve babasını ağabeyini öldüren cani evlat Met Avcı'nın cep telefonundan silah atış ve mermi ses desibellerini incelediği öğrenildi. Öte yandan Avcı çiftinin komşunun verdiği ifadenin cinayetin sır perdesini araladığı öğrenildi.