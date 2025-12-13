  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 13 Aralık Cumartesi

İzmir'de elektrik kesintisi 13 Aralık Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki bugün İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 13 Aralık Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? GDZ Elektrik planlı kesintileri duyurdu. İşte 13 Aralık Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

11:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
Kültür

09:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Aşağıkırıklar
Bozköy
Ovacık
Süleymanlı
Kurfallı
Yenikent

09:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Kavaklıdere
Kemalpaşa

09:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Zafer

13:00 - 15:30
ÇEŞME / İZMİR
Fahrettinpaşa
Çakabey

09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Kabakum

09:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Fevzipaşa
Atatürk

09:00 - 13:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Mustafa Kemal Paşa

08:00 - 11:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Poligon

09:00 - 18:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan

09:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet

09:00 - 13:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Sekiz Eylül
Mehmet Akif Ersoy

09:15 - 15:15
KİRAZ / İZMİR
Çayağzı
Altınoluk
Karaburç
Sarıkaya

13:00 - 15:00
KINIK / İZMİR
Sucahlı
Yayakent

11:00 - 13:00
KONAK / İZMİR
Turgut Reis
Akın Simav

10:00 - 16:00
MENDERES / İZMİR
Gölcükler

09:00 - 14:00
MENEMEN / İZMİR
Gölcük
İncirli Pınar
Yeşil Pınar

10:00 - 16:00
NARLIDERE / İZMİR
Çamtepe

09:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Cevizalan
Kutlubeyler
Üçkonak
Gerçekli
Birgi
Bucak

09:30 - 15:30
SEFERİHİSAR / İZMİR
Ulamış

09:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Gazi Mustafa Kemal
Karakuyu

10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Yeni
Yaka
Hacı İsa

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA