İzmir'de elektrik kesintisi 13 Aralık Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? GDZ Elektrik planlı kesintileri duyurdu. İşte 13 Aralık Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
11:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
Kültür
09:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Aşağıkırıklar
Bozköy
Ovacık
Süleymanlı
Kurfallı
Yenikent
09:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Kavaklıdere
Kemalpaşa
09:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Zafer
13:00 - 15:30
ÇEŞME / İZMİR
Fahrettinpaşa
Çakabey
09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Kabakum
09:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Fevzipaşa
Atatürk
09:00 - 13:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Mustafa Kemal Paşa
08:00 - 11:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Poligon
09:00 - 18:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan
09:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet
09:00 - 13:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Sekiz Eylül
Mehmet Akif Ersoy
09:15 - 15:15
KİRAZ / İZMİR
Çayağzı
Altınoluk
Karaburç
Sarıkaya
13:00 - 15:00
KINIK / İZMİR
Sucahlı
Yayakent
11:00 - 13:00
KONAK / İZMİR
Turgut Reis
Akın Simav
10:00 - 16:00
MENDERES / İZMİR
Gölcükler
09:00 - 14:00
MENEMEN / İZMİR
Gölcük
İncirli Pınar
Yeşil Pınar
10:00 - 16:00
NARLIDERE / İZMİR
Çamtepe
09:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Cevizalan
Kutlubeyler
Üçkonak
Gerçekli
Birgi
Bucak
09:30 - 15:30
SEFERİHİSAR / İZMİR
Ulamış
09:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Gazi Mustafa Kemal
Karakuyu
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Yeni
Yaka
Hacı İsa