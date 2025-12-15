Boy kısalığı tarihe karışıyor

Boy kısalığı artık kader olmaktan çıkıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı eski başkanı Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu, 14 ile 16 santime kadar boy uzamasının gerçekleştiğini anlattı. Havitçioğlu, "Boy uzatma ameliyatı, kemik içine, kemik dışına veya aynı anda her ikisine farklı yöntemlerle yapılabilir. Boy uzatma cerrahisinde kemik içine yerleştirilen tel ve çiviler, kol ya da bacağa dışarıdan takılan bir cihaz ile sabitleştirilir. Hastanedeki kısa süreli nekahet döneminin ardından, cihazdaki pimler yardımıyla günde 4 kez çeyrek mm olmak üzere kemikler birbirinden uzaklaştırılır. Arası açılan kemiklerin yeni doku ile dolması sayesinde günde 1 mm uzatma sağlanır. Bu tür yöntemlerle 2 ayda 7 - 10 cm uzamak mümkündür" dedi.