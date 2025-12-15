İzmirli motosikletli, Demirci yolunda can verdi

İZMİR'DEN Demirci'ye geziye giden motorcu grupta yer alan 43 yaşındaki Gürol Aygün, Akhisar-Demirci yolunun 18. kilometresinde virajda motosikletinin kontrolünü kaybederek uçuruma yuvarlandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. İzmir'den Demirci ilçesine geziye giden motorcu grup içerisinde bulunan 43 yaşındaki Gürol Aygün yönetimindeki motosiklet, seyir halindeyken virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, motosiklet sürücüsü Gürol Aygün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Aygün'ün cenazesi morga kaldırıldı.