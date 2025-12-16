Şampiyon motor sporcusu trafik kazasında can verdi

PROFESYONEL olarak motor sporlarıyla uğraşan 42 yaşındaki Ödemişli Özgür Çapacı, Tire'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan Çapacı, direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Ağır yaralanan Çapacı olay yerine çağrılan 112 ambulansıyla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan genç, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Yıllardır profesyonel yarışlara katılan Çapacı'nın Türkiye şampiyonluğu bulunduğu öğrenildi.