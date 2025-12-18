Buca'ya çok özel kayyumlar! “Duman’ın selası okundu”

"DUMAN'IN SELASI OKUNDU" AKBULUT'UN aynı zamanda Özel Kalem Müdür vekili olması ilçede siyaseti hareketlendirdi. İki ismin CHP Genel Merkezi'nin birçok krizle anılan belediyeye yönelik müdahalesi sonucu atandığı iddiası ortaya atıldı. Buca Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Veli Balyemez konuyla ilgili, "Buca Belediyesi'ne Özgür Özel tarafından kayyum atanmıştır. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da siyaseten selası okunmuştur" yorumunu yaptı. Başkan Görkem Duman'ın iradesinin yok sayıldığını vurgulayan Balyemez, "Ne yazık ki belediyemize CHP'nin Genel Merkezi, Özgür Özel tarafından kayyum atanmış durumda. Vatandaşlarımız gün boyu beni arayıp sordular; 'Veli Bey, Buca Belediyesi'nde ne oluyor? Bu durum nedir?' uradan vatandaşlarımızı aydınlatmak istiyorum" dedi.

DENİZ Yücel'in MYK'ye alınmamasıyla birlikte, belediyedeki uzantılarının tırpanlandığını vurgulayan Balyemez, "Yani burası Özgür Özel'in şahsi çıkarlarının, savaşlarının yapıldığı bir merkez haline döndürüldü. Yapay zekâya da sorulup seçilen belediye başkanına da aynı zamanda bu bir darbedir. Buca'da onlarca memur var bu işi en iyi biçimde yapabilecek. Lakin siz ne yaptınız? İthal adaylarla bilmediğiniz bir kenti yönetmeye çalışıyorsunuz. Ne yazık ki Belediye Başkanı Görkem Duman da bu süreç karşısında aciz kalmıştır. Bu dayatmalar karşısında pes etmiştir... Takdiri Buca kamuoyuna bırakıyorum" ifadelerini kullandı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ise, 'belediyedeki atamalara genel merkez müdahale etti' iddialarını yalanlayarak, "Bucalıların hak ettiği hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.