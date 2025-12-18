İnşaat sektöründe tarihi rekor yolda!

BU yıl konut satışında tüm zamanların rekoru kırılacak. Yıl boyu süren reel fiyat düşüşü, 'fiyatlar dip yaptı ama ileride aratacak' beklentisi, yapılan kampanya ve indirimler birikimi olanlar için önemli alım fırsatı yarattı. Altın ve mevduat başta olmak üzere farklı yatırım araçlarından sağlanan birikimlerin de gayrimenkulde değerlendirilmesi, özellikle ikinci el piyasada hareketlilik yarattı. Geçtiğimiz gün, TÜİK tarafından açıklanan kasım ayı verileri ile rekor kesinlik kazandı. Ülke genelinde kasım ayında konut satışları yüzde 7.8 azalarak 141 bin 100 oldu. Her ne kadar son 5 ayın en düşük satışı görülse de yıl genelindeki tablo güçlü talebin göstergesi oldu. Konut satışları ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13.3 artarak 1 milyon 434 bin 133 olarak gerçekleşti. Konutta rekor, 2020 yılında 1 milyon 499 bin 316 adet satışla kırılmıştı. Bu yıl için bir de aralık satışı hesaba dahil olacak. Böylece yaklaşık 1.6 milyon adetle tarihi zirve görülecek. Kasım ayında banka kredili konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.4 azalarak 21 bin 499 oldu.