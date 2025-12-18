İzmir başta olmak üzere Egeli 6 kişi kayıp!

EMNİYET Genel Müdürlüğü kayıp şahısları arama bölümünde yer alan kayıtlara göre, İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi'nden 2'si kadın 6 kişi aranıyor. Fotoğraflı olarak yayınlanan kayıp duyurularında, kayıp kişilerin son kaybolduğu yer ve gerekli bilgiler yer alıyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre, kayıp listesi devamlı değişiyor. Bulunan kişiler listeden çıkarılırken, yeni kayıplar ekleniyor.

AİLELELER HABER BEKLİYOR

İzmir, Denizli Manisa ve Torbalı'dan kayıp olan 2'si kadın 6 kişinin fotoğrafları ve bilgileri Asayiş Daire Başkanlığı resmi internet sitesinde yayınlanırken, aileler de hergün müjdeli bir haber bekliyor. Bir yılı aşkın süredir kayıp şahıslar bölümünde arananlar için polis, zaman zaman kayboldukları bölgede vatandaşların cep telefonlarına resimli SMS'ler göndererek kayıp kişiyi görenlerin 112'yi aramalarını istiyor.