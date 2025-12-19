Haberler İzmir KSK’nin efsanesi İzmir’i yasa boğdu

Karşıyaka Spor Kulübü’nü 1986-1987 sezonunda Türkiye Şampiyonu yapan kadroda görev alan eski basketbolcu, İzmir’in sevilen siması iş insanı Ediz Baksi, ani ölümüyle sevenlerini şoke etti

Karşıyaka'nın sembol isimlerinden, efsane basketbolcu ve iş insanı Ediz Baksi, dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. İzmir'deki evinin beşinci katındaki balkonundan düşen Baksi, hızla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Baksi, girişimci kimliğiyle de kentin mutfak kültürüne yön veren pek çok markanın fikir babasıydı.

KAF KAF SENİ UNUTMAYACAK

KSK'dan yayımlanan mesajda "Ediz Baksi'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm yeşil-kırmızılı camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. Sosyal medyada da binlerce taraftar, "Kaf-Kaf seni unutmayacak" dedi. Baksi'nin cenazesinin, bugün ikindi namazını müteakip Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılması bekleniyor.

