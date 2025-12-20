Çiğli Belediyesi iflasa sürükleniyor

AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Oktay Özdemir, Çiğli Belediyesi'nin mali tablosuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özdemir, Çiğli Belediyesi'nin "vergi yüzsüzleri" listesinde zirvede yer almasının tesadüf olmadığını belirterek, belediyenin yıllardır süregelen mali yönetim zaafının artık gizlenemez boyuta ulaştığını ifade etti.

TOPLAM BORÇ 3 MİLYARA DAYANDI

Özdemir açıklamasında, Çiğli Belediyesi'nin SGK borcunun yaklaşık 2 milyar TL, vergi dairesine olan borcunun ise 1 milyar TL seviyesinde olduğunu vurguladı. Üçüncü şahıslara olan borçların da eklenmesiyle birlikte belediyenin toplam borcunun ortalama 3 milyar TL'ye dayandığını dile getirdi. "Ortada açık bir yönetim başarısızlığı vardır" diyen Özdemir, şu ifadeleri kullandı: "Vatandaştan toplanan vergilerin, kesilen harçların ve kamu kaynaklarının nereye harcandığı artık ciddi bir soru işaretidir. Hizmet üretmesi gereken belediye, borç üretir hale gelmiştir. Çiğli halkı bu tablonun hesabını sormayı hak etmektedir." Özdemir, "Çiğli Belediyesi bugün iflas tablosuna sürüklenmişse bunun tek sebebi plansız, hesapsız ve savurgan yönetim anlayışıdır" dedi. AK Parti olarak Çiğli halkının hakkını ve kamu kaynaklarını savunmaya devam edeceklerini belirten Özdemir, belediye yönetimini kamuoyuna açık, net ve belgeli bir şekilde bu borçların hesabını vermeye davet etti.