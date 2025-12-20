İzmir’de gri su dönemi başlıyor!

İZMİR Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu'nun yılın son toplantısında kentin su geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, temiz su kaynaklarının korunması ve suyun verimli kullanımı için kapsamlı adımlar atacaklarını duyurdu. Başkan Tugay, kentin tüm paydaşlarını bir araya getirecek Su Konseyi'nin kurulacağını belirterek, su yönetiminde ortak akıl ve katılımcı bir model hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca suyun yeniden kullanımını esas alan gri su projesi sayesinde İzmir'de kullanılan suyun yaklaşık yüzde 30'unun geri kazanılabileceğini açıkladı. İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu, 141'inci toplantısıyla 2025 yılının son buluşmasını gerçekleştirdi. Toplantı öncesinde İEKKK üyeleri tarafından yeni yıl pastası kesilerek, 2026'ya ilişkin iyi dilekler paylaşıldı.