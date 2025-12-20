Makasçıya ceza yağmuru!

İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepki toplayan trafik ihlali görüntüleri üzerine harekete geçti. Kentin ana arterlerinden olan Ankara Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobilin, ardı ardına tehlikeli şerit değişiklikleri (makas atma) yaparak hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını hiçe saydığı belirlendi. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan sürücü, emniyette önüne konulan görüntüler sonrası yaptığı ihlali itiraf etmek zorunda kaldı. Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 7 farklı maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 17 bin 573 TL idari para cezası uygulandı.