İkbal bebek için zaman daralıyor

İZMİR'İN Torbalı ilçesinde yaşayan Hatice-Umut Kardeş'in kızları İkbal Kardeş'e 18 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. İkbal bebeğin Zolgensma gen tedavisi için Valilik onaylı bağış kampanyası başlatıldı. Kampanya süreci devam eden İkbal Kardeş'in babası Umut Kardeş, geçen sene aralık ayında, eleştirilere neden olan gece kulübünde eğlendiği anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından otomobilinde tabancayla başından vurulmuş bulundu. Kardeş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bu sürecin İkbal'in kampanyasını olumsuz etkilediğini belirten Hatice Kardeş, eşiyle aralarında sorun olduğunu ve bu nedenle geçen sene ekim ayında Adana'ya geldiğini söyledi.

'DESTEKLER KESİLDİ'

HATİCE Kardeş, "İkbal'in babasını aralık ayında kaybettik. Sonrasında kızımla tamamen Adana'ya yerleştik. Ailemin yanına geldim. Valilik onaylı kampanyayı İzmir'de başlatmıştık. Şu an 3'üncü ve son valilik iznimizin içindeyiz. Yüzde 40 seviyesine ulaştık. Kampanya 2,5 senedir devam ediyor. Ama babasının durumu nedeniyle kampanyamız durdu. Gönüllüler de İkbal'in elini bıraktı. Destekler kesildi. Sosyal medyadan yayınlar açıyorum. Mücadelemizi duyurmaya çalışıyorum. O benim tek evladım" dedi.

'ÇOK YAVAŞ İLERLİYOR'

İKBAL'İ kaybetmekten çok korktuğunu vurgulayan Kardeş, "Çocuğuma her baktığımda son kez bakıyormuşum gibi hissediyorum. Bu başlı başına ağır bir yük. Kampanyamız aşırı derecede yavaş ilerliyor. Her geçen gün umudumuzu kaybediyor gibiyiz. Son 3 aydır İkbal'in sağlık durumu kötüleşti. Hastalık yavaş yavaş belirtilerini göstermeye başladı. Keşke böyle olmasaydı. Maalesef babasının kaybı yüzünden çok zaman kaybettik. Diğer çocukların kampanyaları aylar içerisinde tamamlanıyor. Bana en büyük desteği ailem veriyor. Birkaç da gönüllümüz var ama zamanımız kalmadı" ifadelerini kullandı.