İZSU'dan İzmir'in bu ilçelerine su kesintisi uyarısı 21 Aralık Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 21 Aralık Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR SU KESİNTİSİ
BAYINDIR PINARLI
21.12.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BAYRAKLI EMEK, GÜMÜŞPALA
21.12.2025 saat 10:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA FIRAT, GÖKSU, YEŞİLBAĞLAR
21.12.2025 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ ÇANDARLI
21.12.2025 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ EMMİOĞLU, UMURBEY
21.12.2025 saat 09:06 ile 12:06 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.