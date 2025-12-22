İZSU duyurdu! İzmir'in 8 ilçesinde su kesintisi 22 Aralık Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 22 Aralık Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BUCA AYDOĞDU 22.12.2025 saat 09:20 ile 10:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME REİSDERE 22.12.2025 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ GÜZELTEPE, YAKAKENT 22.12.2025 saat 07:39 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. ( Çamlıkent bölgesel olarak etkilenmektedir )
DİKİLİ DENİZKÖY 22.12.2025 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR ADNAN SÜVARİ, ALİ FUAT CEBESOY, CENNETÇEŞME, YURDOĞLU, YÜZBAŞI ŞERAFETTİN 22.12.2025 saat 09:25 ile 13:25 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. MEŞALE EVLERDE KESİNTİDEN ETKİLENİR.
KARŞIYAKA BAHARİYE, BAHÇELİEVLER 22.12.2025 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK ALSANCAK 22.12.2025 saat 09:36 ile 11:36 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK ÇINARLI, MERSİNLİ 22.12.2025 saat 01:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ EMMİOĞLU, UMURBEY 22.12.2025 saat 10:07 ile 18:07 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.